Orangefield High School Honor Roll 1st Six Weeks 2021 -2022
9th Grade Highest Honors
Santiago Baca, Hannah Block, Chayla Chester, Katelynn Copeland, Caris Gaudet, Matthew Golemon, Colt Longron, Jessica Madrid, Owen Meyer, Zachary Morrow, Madison Sanborn, Abby Slaughter, Adam Tsan, Ethan Welch.
9th Grade Honor Roll
Jayde Baggett, Landri Bertrand, Gracie Bickham, Natalie Black, Gracie Bradley, Jaxon Briggs, Ethan Brown, Lani Burwick, Ty Butler, Maysie Carpenter, Hayden Carroll, Nicholas Currie, Luke Delahoussaye, Noel Duque, Rebecca Durbin, Xavier Garcia, India Garrett, Daniel Gibson, Branden Greenway, Kaylen Hancock, Madison Kc, Cale Kile, Caden Knott, Izabella Lee, Embrie Manshack, Savanah Marion, Makayla Merendino, Dalyn Miller, Addisyn Moore, Kendyl Pennington, Kaden Perello, Emma Prouse, Austin Rickenbrode, Kinlee Rider, Natalie Roach, Emmerson Rodriguez, Fernando Sandoval-Rodriguez, Liliana Sanford, Koen Sharp, Audrey Sonnier, Steyle Spurlock, Jett Stevenson, Kaitlyn Sullivan, Darin Trahan, Logan Trahan, Daegan Vaughn, Alysen Vincent, Jacob Vogt, Daniel Wilbur.
10th Grade Highest Honors
Logan Cheek, Ryleigh Clarke, Major Copeland, Ava Dyer, Kadee English, Carly Fisher, Camden Fountain, Katy Hewitt, Mason Houghton, Kaitlyn Jenkins, Calvin Kelly, Bailey LeBoeuf, Brianna Moore, James Szakmeister, Brycen Tait, Emily Walters, Madeleine Wernig, Collin Wrinkle, Ezequiel Yanez Macias.
10th Grade Honor Roll
Faith Ally, Zachary Babin, Ethan Blackburn, Zachary Bourque, Kimber Carpenter, Vicente Cordova Muniz, Abigail Curphey, Karleigh Engle, Lela Francis, Lane Gipson, Kaylea Gravett, Breckin Hanley, Jocelyn Hernandez, Sidney Holderman, Georgia Jones, Rylie Kethan, Catalina Lawley, Blaine Lenard, Dylan Loga, Gracie Luker, Blake McRight, Makenna Meads, Madison Meyer, Kyle Michael, Colton Myers, Marilyn Nguyen-Phan, Haven Nowlin, Emilee Nunez, Greenlea Oldham, Jieying Ou, Jordan Peveto, Calvin Ply, Skylar Quinn, Fallynn Randall, Garrett Rawls, Sterling Richard, Lathan Schlicher, Kane Smith, Shelby Sonnier, Serenity Stanley, Aiden Taylor, Kennedy Thibodeaux, Adam Tran, Ian Trumble, Phuong Tsan, Adrian Wade, Jackson Welch, Haley West, Caydence White, Jacob Worthy.
11th Grade Highest Honors
Elizabeth Castro, Natalie Dickens, Summer Hackbarth, Mackenzie Haley, Zoe Haley, Madison Hanusch, Steven Harrelson, Kaitlyn Hebert, Shawn Hodges, Britney Kilgore, Brennon LeCoq, Kira Merendino, Kylie Mouton, Brayden Parker, Breckin Potter, Wesley Rice, Marit Roemer, Christopher Sheppard, Matthew Whitten.
11th Grade Honor Roll
Jalynn Alfaro, Brady Anderson, Jenna Banken, Bryce Blacksher, Kiley Boyd, Aaliah Bruner, Ryan Carreon, Sally Crosby, Landon Delahoussaye, Cameron Dischler, Riley Dougay, Riley Fuller, Jada Greiner, Seth Griffey, Madisyn Guillory, Ethan Gunter, Paulina Hernandez, Jeanna Ingram, Christianna Kovatch, Destiny LeBeouf, Leyton Loft, Skyler Martin, Grayson Mills, Jasmine Morales, Alesha Morgan, Aaron Murray, Kylie Newman, Madison Noel, Xander Parks, Korbin Pennington, Gavin Perry-Koci, Shealeigh Pietz, Gavin Pollock, Sadie Prouse, Pete Ragusa, Halie Ridley, Randi Ross, Morgan Sampson, Tanner Seals, Pedro Silveira, Courtney Spring, Libby Thurman, Timothy Trammell, Asia Tran, Rusten Traxler, Alyssa Wiley, Kailyn Young.
12th Grade Highest Honors
Emilio Alonso, Hunter Beard, Stuart Best, Karlie Brown, Brayden Bryant, Carmen Campbell, Draven Crochet, Jacqueline Davis, Sabrina Droll, Hayden Dwyer, Shelby Eason, Gracie Elkins, Aiden Feidler, Tristan Fuller, Noemi Giavaldi, Bryer Gray, Gunner Grimes, Coree Guerra, Jaliah Hawthorne, Breea Hubbard, Zachary Jagoe, Kayden Jones, Alexander Lee, Zoe Martin, Ayla Merendino, Daniel Mires, Lucas Mohan, Chloe Padilla, Elliot Perkins, Paisley Philyaw, Alanna Pitre, Joli Ponfick, Lane Ponfick, Cade Smith, Nicholas Sparks, Jared Walles, Mary Wernig, Leeann Westbrook, Kaydance Whitfield, Seth Williamson, Tilly Worthy, Payton Wrinkle.
12th Grade Honor Roll
Alfredo Arzola, Hunter Ashworth, Brayden Babin, Rayce Bagley, Brayden Burgess, Faith Burnett, Coby Coulter, Shon Currie, Alayna Dodd, Kenadie DuBois, Trent Eaves, Natalie Ellis, Michael Evans, Justin Frederick, Ransom Gibson, Madison Greenway, Ashleigh Greenwood, Connor Griffin, Mason Gryder, Cadence Harrelson, Kameryn Henderson, Rachel Henderson, Brandon Hignett, Cutler Hubbard, Madison Hughes, Christopher Kovatch, Cooper Longron, Kevin Luong, Liam Mahoney, Koltin Marshall, Haley Martin, Jacelyn Martin, Ethan Meads, Bryce Moore, Justin Morse, Jaslyn Newman, Hunter Norwood, Lindsey Perkins, Kadence Perry, Makayla Phan, Jane Ponfick, Diego Reyes, Kayleigh Roebuck, Jarrett Savoie, Tyler Shearin, Jaida Smith, Noelle Smith, Kolbie Sowell, Hannah Sullivan, Andrew Tran, Adrain VanDevender, Dylan Whitman, Rylan Williamson, Brian Zepeda.
Orangefield Elementary Honor Roll First Six Weeks 2021-2022
First Grade A Honor Roll- Avery Arnold, Sawyer Atkins, Anthony Austin, Derk Babin, Harper Bailey, Wyatt Beers, Hailie Bell, Olivia... read more