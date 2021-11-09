Orangefield High School Honor Roll 2nd Six Weeks 2021-22
9th Grade Highest Honors
Jayde Baggett, Landri Bertrand, Gracie Bickham Presley Bland, Hannah Block, Chayla Chester, Katelynn Copeland, Daniel Gibson, Matthew Golemon, Kaylen Hancock, Caden Knott, Colt Longron, Owen Meyer, Addisyn Moore, Zachary Morrow, Kiley Nichols, Emma Prouse, Liliana Sanford, Abby Slaughter, Adam Tsan, Ethan Welch.
9th Grade Honor Roll
Adrian Alonso, Santiago Baca, Harley Beaudoin, Laney Bellard, Natalie Black, Gracie Bradley, Jaxon Briggs, Ethan Brown, Lani Burwick, Ty Butler, Hayden Carroll, Sean Caswell, Cassidy Childers, Leland Conley, Nicholas Currie, Luke Delahoussaye, Cooper Delcambre, Noel Duque, Rebecca Durbin, Xavier Garcia, India Garrett, Caris Gaudet, Branden Greenway, Madison Kc, Cale Kile, Madison King, Izabella Lee, Jessica Madrid, Embrie Manshack, Savanah Marion, Makayla Merendino, Dalyn Miller, Kendyl Pennington, Kinlee Rider, Natalie Roach, Emmerson Rodriguez, Madison Sanborn, Fernando Sandoval-Rodriguez, Myia Scott, Koen Sharp, Audrey Sonnier, Steyle Spurlock, Jett Stevenson, Emily Sullivan, Kaitlyn Sullivan, Logan Trahan, Daegan Vaughn, Jacob Vogt.
10th Grade Highest Honors
Logan Cheek, Major Copeland, Ava Dyer, Kadee English, Carly Fisher, Jocelyn Hernandez, Katy Hewitt, Mason Houghton, Kaitlyn Jenkins, Bailey LeBoeuf, Makenna Meads, Madison Meyer, Brianna Moore, Marilyn Nguyen-Phan, Emilee Nunez, Skylar Quinn, Serenity Stanley, James Szakmeister, Brycen Tait, Kennedy Thibodeaux, Emily Walters, Madeleine Wernig, Caydence White.
10th Grade Honor Roll
Faith Ally, Lawton Bertrand, Zachary Bourque, Bailey Burnett, Kimber Carpenter, Ryleigh Clarke, Abigail Curphey, Karleigh Engle, Camden Fountain, Lela Francis, Kaylea Gravett, Breckin Hanley, Sidney Holderman, Maddilyn Johnson, Georgia Jones, Calvin Kelly, Rylie Kethan, Catalina Lawley, Blaine Lenard, Dylan Loga, Gracie Luker, Kyle Michael, Colton Myers, Haven Nowlin, Greenlea Oldham, Jieying Ou, Faith Peavley, Fallynn Randall, Garrett Rawls, Sterling Richard, Brenna Satterfield, Lathan Schlicher, Shelby Sonnier, Aiden Taylor, Adam Tran, Kail Washington, Jacob Worthy, Collin Wrinkle, Ezequiel Yanez Macias.
11th Grade Highest Honors
Elizabeth Castro, Natalie Dickens, Jada Greiner, Mackenzie Haley, Kaitlyn Hebert, Shawn Hodges, Jeanna Ingram, Britney Kilgore, Kira Merendino, Kylie Mouton, Kylie Newman, Brayden Parker, Breckin Potter, Marit Roemer, Christopher Sheppard, Libby Thurman, Matthew Whitten, Alyssa Wiley.
11th Grade Honor Roll
Jalynn Alfaro, Brady Anderson, Leroy Bergeron, Bryce Blacksher, Jason Bodin, Colton Boudreaux, Kiley Boyd, Aaliah Bruner, Ryan Carreon, Sally Crosby, Landon Delahoussaye, Cameron Dischler, Riley Dougay, Beau Elkins, Riley Fuller, Seth Griffey, Ethan Gunter, Summer Hackbarth, Zoe Haley, Madison Hanusch, Steven Harrelson, Christianna Kovatch, Leyton Loft, Koen Maddox, Skyler Martin, Grayson Mills, Alex Montz, Jasmine Morales, Vivanette MorciglioPacheco, Alesha Morgan, Aaron Murray, Madison Noel, Xander Parks, Korbin Pennington, Gavin Perry-Koci, Shealeigh Pietz, Sadie Prouse, Pete Ragusa, Harleigh Rawls, Colton Reese, Wesley Rice, Halie Ridley, Randi Ross, Morgan Sampson, Edward San Juan, Juan Santos, Tanner Seals, Pedro Silveira, Courtney Spring, Timothy Trammell, Asia Tran, Kailyn Young.
12th Grade Highest Honors
Alfredo Arzola, Hunter Beard, Stuart Best, Karlie Brown, Carmen Campbell, Draven Crochet, Alayna Dodd, Sabrina Droll, Hayden Dwyer, Shelby Eason, Gracie Elkins, Aiden Feidler, Justin Frederick, Tristan Fuller, Noemi Giavaldi, Bryer Gray, Gunner Grimes, Coree Guerra, Kameryn Henderson, Brandon Hignett, Brennon LeCoq, Alexander Lee, Liam Mahoney, Koltin Marshall, Zoe Martin, Ayla Merendino, Lucas Mohan, Bryce Moore, Jaslyn Newman, Hunter Norwood, Elliot Perkins, Kadence Perry, Paisley Philyaw, Alanna Pitre, Tyler Shearin, Cade Smith, Noelle Smith, Kolbie Sowell, Nicholas Sparks, Mary Wernig, Leeann Westbrook, Kaydance Whitfield, Tilly Worthy, Payton Wrinkle.
12th Grade Honor Roll
Emilio Alonso, Rayce Bagley, Brayden Bryant, Brayden Burgess, Faith Burnett, Hailey Condon, Coby Coulter, Shon Currie, Kenadie DuBois, Trent Eaves, Natalie Ellis, Ransom Gibson, Madison Greenway, Connor Griffin, Mason Gryder, Cadence Harrelson, Kaelyn Hatton, Jaliah Hawthorne, Rachel Henderson, Breea Hubbard, Cutler Hubbard, Madison Hughes, Zachary Jagoe, Kayden Jones, Christopher Kovatch, Cooper Longron, Kevin Luong, Jacelyn Martin, Macoy Marze, Ethan Meads, Daniel Mires, Justin Morse, Chloe Padilla, Abigayle Patla, Lindsey Perkins, Makayla Phan, Jane Ponfick, Joli Ponfick, Lane Ponfick, Diego Reyes, Hannah Sullivan, Andrew Tran, Adrain VanDevender, Lauren Williams, Brian Zepeda.
ORANGEFIELD JUNIOR HIGH SCHOOL HIGHEST HONORS AND HONOR ROLL SECOND SIX WEEKS 2021-22
6TH GRADE HIGHEST HONORS-– Jaxon Agerton, Laila Agerton, Millie Amy, Logan Anderson, Natalie Bickham, Hannah Bisson, Hunter Block, Mason Boullion,... read more