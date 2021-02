Lady Bobcats hosting round-robin softball action Saturday

The Orangefield Lady Bobcats have lined up a round-robin softball tournament for Saturday at Lady Bobcat Field.

Games will include Nederland vs. Hardin-Jefferson (10 a.m.), Orangefield vs .H-J (11:30 a.m.), Hamshire-Fannett vs. Nederland (1 p.m.), H-F vs. H-J (2:30 p.m.), Orangefield vs. Nederland (4 p.m.) and Orangefield vs. H-F (5:30 p.m.).