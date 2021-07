LCMCISD Announces Seamless Summer Option for 2021-2022

Little Cypress-Mauriceville CISD announced its policy today that this school year, healthy meals will be offered every school day to all students at no cost. Typically, a student’s household must meet income eligibility requirements to qualify for free or reduced-price meals. However, the United States Department of Agriculture (USDA) issued guidance that allows schools to offer meals to all students at no cost for the 2021-2022 school year. Each school/site or central office has a copy of the policy, which may be reviewed upon request. While no application or eligibility determination process is required for your student to receive free meals this school year, the income eligibility requirement will likely resume in the 2022-2023 school year.

Comidas gratuitas en el año escolar 2021-2022

Little Cypress-Mauriceville CISD anunció hoy su política de que, en este año escolar, se ofrecerán comidas saludables a todos los estudiantes sin costo alguno en todos los días escolares. Por lo general, el hogar de un estudiante debe cumplir con los requisitos de elegibilidad de ingresos para calificar para recibir comidas gratuitas o a precio reducido. Sin embargo, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), emitió una guía que permite a las escuelas ofrecer comidas a todos los estudiantes sin costo alguno para el año escolar 2021-2022. Cada escuela/centro u oficina central tiene una copia de la política, que puede ser revisada bajo petición. Si bien no se requiere ninguna solicitud o proceso de determinación de elegibilidad para que su estudiante reciba comidas gratuitas este año escolar, el requisito de elegibilidad de ingresos probablemente se reanudarán en el año escolar 2022-2023.