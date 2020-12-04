Mauriceville Elementary Honor Roll 2nd 6 weeks 2020
First Grade
All A
Brea Annette Avila, Brydon Guy Borel, Nathaniel Liam Carreon, Elizabeth Marie Caswell, Kimber Marie Clausen, Kelby Ray Cooley, Rylie Noelle Davis, Brooklynn Alyse Dodson, Skylar Rayne Duhon, Cameron Blake Eads, Haisley Jacque-Sue Edgerton, Pierstin Rayne Elliott, Christian Milan Garcia, Briana Brooke Hand, Katherine Elise Harrington-Travis, BraLynne Marie Harvey, Camila Rose Hernandez, Deveron Wellington Hoffpauir, Mathew Aaron Honkomp, Marshall Wayne Ivy, Kasen Matthew Jackson, Adalyn Mailli Mae James, Krystal Reign Jarreau, Markus Lynn Johnson, Keagan Dale Lafauci, Omar Wesley Martinez, Kyler Blaine O’Banion, Kaden Lee Owens, Makaila Hope Palaganas, Molly Dianne Pope, Aldin Samuel Ramizo-Courtier, Kyliin Grace Rubin, Alexis Topaz Runnels, Kolby Troy Wayne Stillwell, Anslee Jean Strandberg, Abigail Fayth Sunday, Adyn Faith Sunderland, John Isaac Wilson
A/B
Jordyn Marie Alvarez, Joshua Wade Isaacs Anderson, Vance Joseph Daigle, Aubree Michelle Foil, Kingston James Guillory, Addyson Shae Hicks, Cheyenne Nicole Hooper, Kenzleigh Ma’Shae Hunter, Stormie Kay LeBlanc, Olive Patricia Ann Lesher, Chloe Renae Mann, Ruby Rae Manning, Jessalyn Faith Mooney, Brealynn Kay Richard, Dilan Robles, Ashtyn Elizabeth Saucier, Jacob Elijah Stringer, Charlee Jay Swanton, Luke Christopher Woodrow
Second Grade
All A
Delilah June Arceneaux, Levi Texas Brewer, Bria Sha’Ron Childress, Aubree Gale Clark, Aniyah Nicole Davis, Graycen Dwayne Dufour, Maricarmen Escobedo, Ivan Espinoza, Clifford Louis Evans-Dunmire, Tate Rowdy John Floyd, Tanner Bryant Hannon, Ava Mackenzie Hibbert, Aiden John James, Kirk Owen Jowell, Isabella Rose Latiolais, Hanna Rose Lovell, Jeremiah Kason McCracken, Jack Bennett McKenzie, Blakely Faye Peveto, Elijah James Pipps, Ainsley Isabella Marie Rozean, Bentley James Shelley, Jaxyn Garrett-Allen Shores, Emilio Solis, Noah Blane Taylor, Zackary James Turner, Jaina Rene Wagner, Joshua Cole Watzlavik, Zoe JoAnne Weatherford, Amy Piper BriAnne West, Luke O’Brien Woods
A/B
Alexia Barrientos, Lilyth Estelle Chandler, Brittney Leann Doucet, Heartlynn Angel Edgerton, Trenton Randall Fuselier, Bradley Dial Heflin, Eli Ryan Hudspeth, Jaelynn Deniece Kennedy, Anthony Coleman Leblanc, Brayden Steven Long, Siarra LeAnn McConnell, Craigen Jon McShan, Blaine Mason Meyers, Rayleigh Marie Miller, Haylee Denise Richard, Hunter Lee Savant, Addison Rose Tincher, Tristah Lea Trahan, Laurelai Grace Wilhelm
Third Grade
All A
Kaydance Raylynn Gilbreath, Ava Lyn Horrocks, Timothy John McDow, Adam Mark Prevost, Alan Joseph Ramizo-Courtier, Daren Lee Rubin, Brooklyn Kallie Simmons, Raelynn Nicole Vercher, Braeson Paul Williams, Skylar Allen Willison
A/B
Lauralie Diane Anderson, Athena Mychelle Berndt, Reagan Raye Bingham, Gracelyn Ava-Leigh Bland, Natalee Jade Boudreaux, Brazlyn Paige Bourque, Cory Easton Brewer, Lilyana Von Briscoe, Abran Eli Broussard, Kelly Lynn Carpenter, Fatima Castanon, Valerie Ann Cezar, Karlee Norene Dycus, Kelby Scott Gallier, Riley Jo Gravett, Liliana Rose Hawkins, Keira Zenee Jean Hazzard, Emmily Paulina Hernandez, McKynlee Jean Hilton, Carter James Loupe, Jackson Todd Loupe, Payslee Shay Mann, Aria Bella Marlatt, Natalie Grace Martin, Timothy Ian McClelland, Hailey Grace Palaganas, Braylee Elizabeth Richard, Ryker James Roberts, Aubrianna Addelynn Saldivar, Jadynn Marie Elisabeth Schexnider, Fisher James Seago, Aubrey Chyanne Sims, Trystan Dayle Sims, Isabella Grace Steele, Danielle Grace Stringer, Hayden Lee Vilo, Isabella Rose Walters, Paisley Layne Weeks, Kaden James Whitesel
Fourth Grade
All A
Alexis Michelle Ahlgrim, McKenna Raye Andrews, Lily Ann Benoit, Brooklyn Christine Childress, Huntley Taytumn Edgerton, Karah LeAnne Frederick, Elliott Dane Fregia, Kayleigh Leanne Harvey, Abel James Heller, Karma Denise Hewgley, James Boyd Holmes, Cameron Brent Knott, Mason Robert Martin, Brooklyn Paige Meyers, Cesar Gabriel Morales, Olivia Irene Prevost, Victoria Elise Rodriguez, Brooklynn Elaine Seeney, William Anthony Shoultz, Noah Michael West, Caleb Riley Woods
A/B
Jude Westin Abrego, Niyah Nicole Allain, Dean Alexander Chenyworth, Donovan Logan Chenyworth, Kamberlyn Nichole Cockerham, Kymbree Jae Crochet, Gracelyn Faith Davis, Terry Adam DeGregory, Kyra Grace Gill, Noah Cole Goff, Abigail Marquise Gordon, Jacqobi Kole Guidry, Mariana Sophia Guzman, Cloie Rae Haure, Angelina Juliet Hernandez, Hailey Marie Hughes, Brylie Grace Jones, Emma Georgette Lange, Bryant James Lawrence, Mary Elizabeth Leffew, Angel Zuriel LLanes, Madison Rose Ly, Kevin Bryson Manasco, Brodey Elliott May, Mason Dewayne Monceaux, Adeliena Grace Moore, Jacob Dean Olson, Julio Antonio Perez Mondragon, Drake Asher – Louis Pond, Billy Ray Louis Smith, Autumn Rayne Trammell, Kayleigh Marie Trussell, Brenhan Aaron Williams
Fifth Grade
All A
Hunter Peyton Brewer, Heidi Mae James, Rachel Grace McDow, Brayten Kade Moore
A/B
Brinlee Nichol Avila, Sarah Danielle Barnes, Baylee Elizabeth Bonnin, Corban Michael Broussard, Mason James Broussard, Tristen David Capps, Cole Cash Christy, Alex Benjamin Courtier, Aadi Laine Day, Addyson Marie Farwell, Joseph Spencer Fuss, Mathias Rafael Hernandez Moreno, Cyra Denae Johnson, Michael Joseph Mayo, Laney Ann Reynolds, Olivia Eleanor Scheiderer, Bailee Nicole Watkins, Greysen Wayne Weir, Carrie Michelle Wilson
Staying merry and bright at Stark Cultural Venues
To The Leader As we head into the Christmas season during the pandemic, it is more important than ever to... read more